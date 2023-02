Prognoza șocantă a FMI: Economia Rusiei va fi mai performantă decât a SUA In urma invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina la 24 februarie 2022, Rusia a fost lovita de sancțiuni economice dure menite sa o izoleze de sistemul financiar global. In raportul sau publicat marți, 31 ianuarie 2023, Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat ca economia Rusiei va fi mai performanta decat cea a SUA in 2024. FMI a precizat ca produsul intern brut (PIB) al Rusiei a scazut (minus 2,2%) in 2022, dar el iși va reveni in 2023, pana la o creștere prognozata de 0,3%, potrivit instituției financiare mondiale cu sediul la Washington. In afara de asta, marea surpriza a… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

