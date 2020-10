Prognoza pentru ultima zi a lunii lui brumărel Sambata, cer predominant noros. Soarele rasare la ora 06:17. Ultima zi a lunii octombrie se incadreaza perfect in tabloul specific al toamnei. Meteorologii anunța o zi innorata și umeda, in zonele joase, iar la munte se așteapta lapovița și ninsoarea. Temperaturile scad, vantul va va avea unele intensificari mai ales in zonele inalte. Soarele apune la ora 17:17. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 6 și 8 grade, iar cele maxime se vor situa in jurul valorii de 11 grade. Duminica, soarele va ieși dintre nori. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

