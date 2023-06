Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi oscilanta pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, perioadele cu valori termice mai scazute vor alterna cu zile in care temperaturile vor fi in crestere iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va ramane ridicata in cea mai mare parte a perioadei, se arata in prognoza valabila…

- Inceputul lunii iunie nu aduce vreme deloc buna in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vremea rea la inceput de vara. Este vorba de un cod galben de furtuni, grindina și vijelii valabil in mai multe județe din țara. Iata ce zone sunt vizate. Inceput de vara capricios…

- Vremea se incalzește in primele zile ale acestei saptamani, urmand apoi cateva zile mai reci, potrivit prognozei pentru doua saptamani publicate luni de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale pentru luna mai, in primele doua saptamani, insa in urmatoarele doua vremea se apropie de cea normala pentru aceasta perioada, potrivit prognozei pe urmatoarele patru saptamani transmisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). 1 – 8 mai…

- VREMEA: prognoza meteo de 1 Mai și pentru urmatoarele 4 saptamani, in țara. Zilele mai calde și cele cu ploi sau furtuni Va fi mai frig decat de obicei, in aceasta perioada. Meteorologii susțin ca temperaturile vor fi mai coborate fața de cele specifice, pana in prima decada a lunii mai. Va ploua mult…

- VREMEA in regiuni din țara pe doua saptamani: condiții meteo de 1 Mai. Cand va fi mai frig și perioadele cu multe ploi Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. Vremea se racește la mijlocul acestei saptamani.…

- Vremea va avea in perioada urmatoare tendința de incalzire, se arata in prognoza pentru perioada 10 – 23 aprilie, publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie. Banat In urmatoarele doua saptamani, temperatura aerului va avea in general tendința de creștere ușoara. Mediile regionale ale…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Iata cum va fi vremea de Paște, dar și ce temperaturi vor inregistra termometrele.