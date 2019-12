Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala de Strategie si Prognoza a transmis, intr-un raspuns la o interpelare a unui deputat, ca preconizeaza o creștere economica pentru 2020 de 4.1%. Totodata, instituția anunța un curs mediu pentru 2020 de 4.75 lei/euro, potrivit Mediafax.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna noiembrie a acestui an, de la 3,4% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,9%, cele nealimentare cu 2,83%, iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,19%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National…

- INS confirma reducerea avansului economic. Cresterea PIB-ului s-a oprit la 3%, in trimestrul trei INS a reconfirmat avansul economiei romanesti, anuntat in noiembrie. Astfel, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat un avans de 3%, serie bruta, in al treilea trimestru al acestui an, fata de perioada…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit, in jos, estimarile privind cresterea economica pentru anul 2019, in vecinatatea inferioara a nivelului de 4,0%, fata de 5,5% cat estimase in Prognoza de primavara, luand in calcul datele statistice sectoriale ale conturilor nationale disponibile…

- Bugetul pe anul viitor va avea un deficit de 3,5% din produsul intern brut, conform unei declarații facuta recent de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. Asta înseamna ca va fi de 39,5 miliarde lei, având în vedere proiecția economica pe anul viitor.Cu alte cuvinte, și…

