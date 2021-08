Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi VREMEA in urmatoarele patru saptamani: Valori termice mai mari decat cele specifice perioadei Cum va fi VREMEA in urmatoarele patru saptamani: Valori termice mai mari decat cele specifice perioadei Prognoza meteo pentru luna august a fost facuta publica de catre Administrația Naționala de…

- Potrivit estimarii meteorologice pe urmatoarele patru saptamani publicate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit. In urmatoarele 4 saptamani vom avea parte de caldura, cu temperaturi peste normalul perioadei, mai ales in vestul țarii, conform prognozei…

- Vremea va fi mai calda decat de obicei in luna iulie. In unele zone din țara, va ploua mai puțin fața de normalul perioadei, saptamana viitoare. Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 4 august. Saptamana 5 – 12 iulie Valorile…

- Meteorologii anunța vreme foarte calda pe tot parcursul lunii iulie, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, dar și cu invervale de ploi in unele regiuni ale țarii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis estimari meteo pentru urmatoarele patru saptamani,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi estimari meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit ANM, vremea se menține instabila și ușor racoroasa in saptamana care urmeaza in regiunile estice și sud-estice. Temperaturile incep sa creasca abia la final de iunie, inceput de iulie. Vremea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi estimari meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Vremea se mentine instabila si usor racoroasa in saptamana care urmeaza in regiunile estice si sud-estice. Temperaturile incep sa creasca abia la final de iunie, iar luna iulie aduce vreme foarte calda,…

- Temperaturile vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade și va ploua mai mult decat in mod normal, se arata in prognoza pe patru saptamani, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 07.06.2021 – 14.06.2021: Valorile termice se vor situa ușor…

- Vremea va fi mai rece decat normalul perioadei, mai ales in regiunile vestice, nordice și centrale, anunța meteorologii. In celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de cele normale, ușor mai scazute in anumite perioade, potrivit estimarilor meteorologice pentru urmatoarele 4 saptamani, publicate…