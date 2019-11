Prognoza meteo.Prima saptamana a lunii decembrie ar putea sa aduca si primii fulgi de nea Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 25 noiembrie - 8 decembrie. ANM precizeaza ca vremea va fi mai calda decat in mod normal in intervalul 25-29 noiembrie, cand in medie se vor inregistra temperaturi maxime de 14...15 grade. In intervalul 30 noiembrie-4 decembrie, procesul de racire treptata va conduce la o medie a temperaturilor maxime de 5 grade. Ulterior, pana pe 8 decembrie, aceasta medie va atinge 9 grade. Regimul termic nocturn va fi caracterizat in perioada 25 -30 noiembrie de valori medii in jurul a 6 grade, valori cu mult peste cele normale. Incepand cu data de 1 decembrie,… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

