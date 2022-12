Prognoza meteo pentru marți, 20 decembrie 2022, dimineața geroasa iar in cursul zilei Potrivit meteorologilor, valorile termice se vor menține mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada din an in mai multe zone ale țarii. Citește și: Acccident la Niculesti, pieton ranit grav Cerul o sa fie variabil, cu unele innorari ușoare in nord [...] The post Prognoza meteo pentru marți, 20 decembrie 2022 first appeared on Partener TV .