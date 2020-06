Prognoza meteo pentru 30 iunie: Ploile revin Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila cu posibile ploi in toata țara. Vintul va sufla din direcția nord-vest, iar presiunea atmosferica va fi normala. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +27... +30 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +28 și +31 grade, iar in sud se vor atesta +29... +32 grade. Astazi, in capitala, vremea va fi stabila. Term Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila cu posibile ploi in toata țara. Vintul va sufla din direcția nord-est, iar presiunea atmosferica va fi scazuta. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +24... +27 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +25 și +28…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila cu posibile ploi in toata țara. Vintul va sufla din direcția sud-est, iar presiunea atmosferica va fi scazuta. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +24... +27 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +25 și +28…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme stabila și calda. Doar in nordul țarii s-ar putea sa ploua. Vintul va sufla din direcția sud-vest, iar presiunea atmosferica va fi normala. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +27... +30 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila cu posibile ploi in nordul și centrul țarii. Vintul va sufla din direcția sud-vest, iar presiunea atmosferica va fi scazuta. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +22... +25 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme instabila cu posibile ploi pe intreg teritoriul țarii. Vintul va sufla din direcția nord-vest, iar presiunea atmosferica va fi normala. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +15... +18 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre…

- Luni, 18 mai, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), cerul va avea înnorari temporar accentuate în sudul si, partial, în vestul si centrul tarii, precum si în zona de munte, unde local vor fi averse si descarcari electrice. În celelalte regiuni, cerul…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme stabila și calda. Vintul va sufla din direcția sud, iar presiunea atmosferica va fi normala. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +22... +25 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +23 și +26 grade, iar in sud se vor atesta…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme stabila și calda. Vintul va sufla din direcția vest, iar presiunea atmosferica va fi normala. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +15... +18 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +16 și +19 grade, iar in sud se vor atesta…