Prognoza meteo în următoarele patru săptămâni: Caniculă în sud și în vest, ploi în zonele din nordul țării Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo valabila in intervalul 26 iulie – 23 august. Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani temperaturile vor fi ridicate in toata țara, in special in sud și in vest, iar precipitații vor aparea indeosebi in zonele din nordul țarii. In saptamana 26.07.2021 – 2.08.2021 valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in toata țara. Totuși, cel mai cald va fi in sud-vestul țarii. In aceeași perioada va ploua mai mult decat in mod normal in nord-vest, susțin specialiștii. Apoi, in saptamana 2.08.2021-9.08.2021,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

