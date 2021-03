Prognoza meteo: Cod galben de ploi și ninsori valabil în toată țara Pana miercuri, in toate județele din țara, este valabil un cod galben de ploi și ninsori abundente. Primul cod galben este valabil in intervalul 14 martie, ora 16:00 – 15 martie, ora 14:00 și vizeaza ploi insemnate cantitativ, ninsori in zona inalta de munte. In Banat, Crișana, Maramureș și local in nordul și vestul Transilvaniei, temporar va ploua, iar la altitudini de peste 1700 m in Carpații Occidentali și la peste 1200 m in nordul Carpaților Orientali, va ninge și se va depune un strat nou de zapada. Cantitațile de apa vor depași local 20…25 l/mp și izolat 30…35 l/mp. In vest și la munte,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

