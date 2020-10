Prognoza meteo: Ce anunţă meteorologii în weekend. Ce zone vor fi lovite de ploi In timp ce in jumatatea de nord-vest a tarii vremea se strica sambata, 24 octombrie, in sud temperaturile vor fi in continuare ridicate. Conform Administratiei Nationale de meteorologie(ANM), in restul teritoriului, dimineata, pe alocuri va fi ceata in zonele joase, iar innorari temporare si izolat ploi slabe vor fi mai ales spre seara si in cursul noptii, cu precadere in Moldova, Oltenia si vestul si nordul Munteniei. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO VINERI IN ȚARAVremea va fi calda și in general frumoasa in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari noaptea in vestul și nord-vestul teritoriului, unde numai izolat va ploua slab. In prima parte a zilei, pe alocuri in Oltenia, Transilvania și Moldova…

- Meteorologii prognozeaza ca, azi, vremea se va raci in toata țara, iar temperatura maxima nu va depași 22 de grade celsius.Sambata, 17 octombrie, va ploua moderat cantitativ, in Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar prin acumulare, cantitațile de apa vor depași 15…20 l/mp și, izolat, 30…40 l/mp.De…

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi torențiale, valabil pana marți seara, in Moldova, Transilvania, local in Oltenia și vestul Munteniei, precum și in zonele de munte, potrivit Mediafax.Codul portocaliu intra in vigoare marți, la ora 13.00, și expira la ora 23.00. VIDEO Ludovic…

- Potrivit meteorologilor, canicula si disconfortul termic vor persista in intreaga tara pe parcursul zilelor de vineri si sambata, cand valorile termice maxime vor ajunge chiar si 37 de grade Celsius. Totodata, meteorologii mai araa ca pe 7 si 8 august, in regiunile sudice si estice, vremea va fi caniculara…

- N.D. Una dintre cunoscutele replici din scrierile lui Caragiale ”Caldura mare, mon cher!”va fi valabila, la acest sfarșit de saptamana, și in Prahova, in condițiile in care, ieri, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de canicula valabila in sudul si estul tarii. Concret, pana pe…

- Meteorologii anunta trei zile de canicula in sudul și estul țarii. Temperaturile vor urca la 37 de grade. In București, temperaturile vor fi intre 35 și 37 de grade, iar vineri și sambata indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați. Conform unei informari meteo emisa azi pentru…

- Meteorologii au emis o informare meteorologica de canicula pentru urmatoarele trei zile, adica 06, 07 si 08 august. Adminsitratia Nationala de Meteorologie anunta ca in regiunile sudice si estice vremea va fi caniculara si se vor inregistra temperaturi maxime de 34 pana la 37 de grade Celsius, iar vantul…

- Un val de aer fierbinte pune stapanire pe Romania. Temperaturile resimtite vor fi de peste 40 de grade Miercuri dupa-amiaza, valorileresimtite au fost de 40 de grade in mai multe zone din Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia. Caldura mare este si in Banat si Crisana. Meteorologii anunta ca si in urmatoarele…