Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer polar care vine din nordul continentului afecteaza tari din Europa Centrala si de est. Meteorologii anunta temperaturi la limita inghetului in Bucuresti. De asemenea, pot aparea precipitatii sub forma de zapada.

- Incepand de marti, 29 octombrie, vremea se va raci accentuat in cea mai mare parte a regiunilor, in multe zone temperaturile urmand a fi mai mici decat cele normale in aceasta perioada. De vina este o masa de aer polar care va aduce vreme de iarna. In unele zone, temperaturile nocturne vor fi negative,…

- Temperaturi ca intr-o zi de vara se vor inregistra in urmatoarea perioada in Romania. Meteorologii anunta vreme mult mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta data din an in cea mai mare parte a tarii. Prognoza pentru urmatoarea luna indica temperaturi ridicate, iar din data de 11 noiembrie precipitatii…

- Dupa valul de aer polar care a cuprins Romania, vremea se va incalzi din nou, astfel ca finalul lunii octombrie aduce valori termice de vara. Potrivit ANM, ultimele zile de octombrie vor fi calduroase și vom avea din nou schimbari bruște de temperaturi.

- Nici vineri, 20 septembrie, nu scapam de frig. Meteorologii anunta lapovita si ninsoare la munte, iar temperaturile maxime nu vor depasi 22 de grade in sudul tarii. Ploile si vantul nu vor lipsi din peisaj.

- Valul de aer polar cuprinde toata Romania, iar temperaturile vor scadea cu aproximativ 10 grade. Se anunta minime negative in centrul tarii, unde vor fi si conditii de bruma. In zonele inalte, vantul va prezenta intesificari si ar putea aparea chiar lapovita si ninsoarea.

- Oficialii de la Administrația Naționala de Meteorologie au schimbat prognoza meteo. Astfel, spun meteorologii, temperaturile ca-n toiul verii vor disparea peste cateva ore, pentru ca vine un val polar peste Romania. The post Meteorologii au actualizat prognoza. E mai rau decat se credea! Cand lovește…

- Vremea se menține calda inca doua zile la inceputul saptamanii viitoare, iar incepand de miercuri, in toata țara, se racește, iar temperaturile scad brusc cu pana la zece grade Celsius. Apare inghețul la munte, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).