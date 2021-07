Prognoza meteo ANM, luni6 iulie: Temperaturile din nou în pragul caniculei în unele zone ale ţării Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, local caniculara in Banat, Crisana, Oltenia, vestul Maramuresului si sud-vestul Transilvaniei, unde si disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi mai mult senin, cu unele innorari in regiunile intracarpatice si la munte, unde pe arii restranse vor fi averse, descarcari electrice si conditii de grindina si vijelii. Vantul va sufla slab si moderat, temporar cu intensificari in zona montana inalta, iar pe parcursul zilei si in vest. Temperaturile maxime vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

