Prognoza meteo 9 mai – 6 iunie: Vremea în următoarele 4 săptămâni. ANM anunță temperaturi oscilante și puține precipitații Prognoza meteo 9 mai – 6 iunie: Vremea in urmatoarele 4 saptamani. ANM anunța temperaturi oscilante și puține precipitații Prognoza meteo 9 mai – 6 iunie 2022. Vreme cu temperaturi oscilante pana pe 6 iunie.Va fi mai cald decat normalul perioadei, dar meteorologii anunța ca vor fi și episoade de racire. In ce priveste precipitatiile, acestea vor fi deficitare aproape toata luna, mai arata prognoza meteo pentru perioada 9 mai – 6 iunie, publicata, […] Citește Prognoza meteo 9 mai – 6 iunie: Vremea in urmatoarele 4 saptamani. ANM anunța temperaturi oscilante și puține precipitații in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA de Florii, Paște și 1 Mai. Temperaturi maxime și perioadele cu ploi. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme in țara, pentru urmatoarele 4 saptamani, inclusiv de Florii, Paște și de 1 Mai. Prognoza meteo: saptamana…

- VREMEA pana in 24 aprilie. Zile calde, mai multe perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea va fi mai calda decat de obicei in urmatoarele saptamani. Va ploua mai mult in vestul, nordul și centrul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru…

- Primavara iși intra in drepturi și vine la sfarșitul lunii martie cu temperaturi de pana la 21 de grade Celsius. Afla in randurile de mai jos cum va fi vremea pana la sfarșitul lunii martie și la inceputul lunii aprilie, pe regiuni.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 11 aprilie. Saptamana 14-20 martie Valorile termice vor fi mai coborate decat cele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- VREMEA pana in 13 martie: Cat mai ține frigul. Prognoza meteo pe regiuni, in urmatoarele doua saptamani Vremea va fi rece in urmatoarele zile, in toate regiunile. Incepe sa se incalzeasca dupa 8 martie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pe regiuni, pentru urmatoarele…

- In urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci in Transilvania. Meteorologii anunța temperaturi foarte scazute pentru prima parte a lunii martie.Vremea se va raci in urmatoarele doua saptamani (28 februarie - 13 martie) iar precipitatiile, slabe cantitativ, isi vor face simtita prezenta in unele regiuni…

- VREMEA pana in 28 martie. Zilele mai calde și perioadele cu ploi și ninsori. Cum va fi prima luna de primavara Vremea va fi mai rece decat de obicei in urmatoarele doua saptamani, apoi temperaturile se vor stabiliza in jurul celor normale. Vor mai fi perioade cu ploi și ninsori. Administrația Naționala…

- VREMEA pana in 14 martie: Temperaturi de primavara la sfarșitul iernii. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Vremea va fi mai calda decat de obicei, pentru final de februarie și inceput de martie. Sunt anunțate zile cu temperaturi maxime de pana la 14-15 grade Celsius. Vor mai fi perioade…