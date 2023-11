Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi, detinut de Ministerul Sanatatii, a realizat in primele noua luni un profit net de 76,7 milioane lei, comparativ cu valoarea de 29,5 milioane lei inregistrata in perioada similara din 2022, potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB).”Cifra…

- ”Grupul Romgaz a inregistrat in primele noua luni ale anului 2023 o cifra de afaceri de 6,81 miliarde lei, in scadere cu 37,02% fata de nivelul de 10,812 miliarde lei realizat in primele noua luni din 2022. Profitul net de 2,168 miliarde lei a fost mai mic cu 3,09%, respectiv 69,12 milioane lei, comparativ…

- Veniturile au urcat cu 32%, la 9,55 miliarde lei, de la 7,23 miliarde lei in primele noua luni din anul trecut. ”Grupul Hidroelectrica inregistreaza rezultate operationale si financiare in crestere pentru primele 9 luni ale anului 2023, fata de aceeasi perioada a anului 2022, cu imbunatatirea marjei…

- Obligata sa plateasca taxa de solidaritate, OMV Petrom raporteaza un profit net in scadere cu 72%Grupul OMV Petrom a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 2,548 miliarde de lei, in scadere cu 72% fata de perioada similara a anului trecut, cand a raportat 9,156 miliarde de lei,…

- Valorea totala de tranzacționare cu toate tipurile de instrumente financiare listate pe Piața Reglementata a Bursei de Valori București (BVB) din primele 8 luni ale anului a ajuns la un nou nivel record in perioada ianuarie-august. Tranzacțiile totale s-au cifrat la 24,5 miliarde lei, echivalentul a…

- ”In luna iulie 2023, exporturile FOB au insumat 7,656 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 9,937 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,281 miliarde euro. Fata de luna iulie 2022, exporturile din luna iulie 2023 au scazut cu 3%, iar importurile au scazut cu 11,5%. In perioada 1.I-31.VII 2023,…