Profitul producătorului de medicamente Biofarm a crescut cu 20% în primele nouă luni, la 65,73 milioane lei ”Rezultatele obtinute de Biofarm in primele 9 luni ale anului 2022 se datoreaza eforturilor sustinute ale companiei de a mentine investitiile la un nivel competitiv pe tot parcusul acestei perioade, dar si de a imbunatati constant, la nivel de imagine si comunicare eficienta, brandurile din portofoliu. Veniturile nete din vanzari realizate in primele noua luni ale anului 2022 au fost de 208.894.318 lei in crestere cu 17% fata de aceeasi perioada a anului 2021. Strategia companiei este de a continua cresterea sustinuta atat pe piata din Romania, cat si pe pietele externe prin consolidarea brandurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

