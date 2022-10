Stiri pe aceeasi tema

- In Romania sunt deja taxate profiturile excepționale din energie și gaze, dar nu exista o taxa pentru profiturile companiilor petroliere, așa cum are in vedere Comisia Europeana. Libertatea va prezinta cu cat au crescut caștigurile marilor companii energetice din Romania. Invadarea Ucrainei de catre…

- Jeff Bezos tocmai si-a pierdut statutul de a doua cea mai bogata persoana din lume, coborand pe locul 3, in timp ce magnatul indian Gautam Adani urca rapid in clasamentuli miliardarilor realizat de Bloomberg, conform News.ro, care citeaza CNN. Elon Musk, inca pe primul loc ca cea mai bogata persoana,…

- Magnatul indian Gautam Adani a urcat in doar zece luni de pe locul 14 pe a doua poziție in clasamentul miliardarilor realizat de Bloomberg, detronandu-l pe Jeff Bezos, care a coborat pe locul 3, informeaza News.ro. Elon Musk, inca pe primul loc ca cea mai bogata persoana, cu o avere de 260 de miliarde…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 57,25 miliarde de lei, in primele sase luni ale acestui an, in scadere cu 0,8% fata de intervalul similar din 2021, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In perioada de referinta, scaderea a fost consemnata…

- Aramco se alatura unor companii petroliere precum Exxon Mobil si BP, care au obtinut rezultate solide sau record, in ultimele saptamani, dupa ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au tensionat o piata globala deja insuficient aprovizionata, provocand o crestere a preturilor titeiului si gazelor…

- Compania daneza de transport maritim si de logistica, una dintre cele mai mari din lume si un barometru amplu pentru comertul global, a declarat ca a incarcat pe nave cu 7,4% mai putine containere in trimestrul al doilea, in comparatie cu aceeasi perioada din 2021, ceea ce a determinat-o sa revizuiasca…

- Actiunile producatorilor de semiconductori au scazut marti la nivel mondial, pe fondul tensiunilor sporite dintre SUA si China legate de vizita in Taiwan a presedintelui presedintelui Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, transmite Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Twitter l-a dus in instanța pe miliardarul Elon Musk pentru a incerca sa-l forțeze sa cumpere firma de social media, inițiind o lupta juridica cu cel mai bogat om din lume, relateaza BBC . Acțiunea vine dupa ce Musk a anunțat vineri ca renunța la preluarea Twitter pentru 44 de miliarde de dolari. El…