Profitul operaţional al Grupului MOL s-a ridicat anul trecut la 4,702 miliarde dolari ”Grupul MOL a anuntat astazi rezultatele financiare pentru T4 si pentru intregul an 2022. In pofida contextului extern fara precedent si tumultuos, Grupul MOL a generat 1,074 de miliarde dolari in T4 2022, ajungand la un nivel al EBITDA pentru anul 2022 de 4,702 de milioane dolari. Segmentele Upstream si Downstream au generat impreuna 95% din acest rezultat, la care au contribuit in proportie egala, sustinute de contextul general favorabil de pe piata de petrol. Impactul estimat relevant la nivel de EBITDA al reglementarilor si al taxelor exceptionale din regiunea principala in care opereaza MOL,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a anunțat rezultatele aferente anului 2022. Compania a avut o contribuție record la bugetul statului, de 20 de miliarde de lei, din care taxe și impozite in valoare de 19 miliarde lei și dividende in valoare de circa 1 miliard de lei. Astfel, se confirma și in acest an poziția de cel mai…

- Compania britanica Shell a afișat joi cel mai mare profit anual din istoria sa, susținut de creșterea prețurilor la combustibilii fosili și de cererea robusta de la invazia Rusiei in Ucraina anul trecut. Shell a raportat un profit ajustat de 39,9 miliarde de dolari pentru intregul 2022. Aceasta cifra…

- Statele Unite pregatesc un ajutor militar in valoare de peste 2 miliarde de dolari pentru Ucraina, care ar urma sa includa pentru prima data rachete cu raza de acțiune mai mare, precum și alte muniții și arme, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani informați in acest sens, potrivit Mediafax.…

- Exxon Mobil a obtinand un profit net de 56 de miliarde de dolari pentru 2022, incasand aproximativ 6,3 milioane de dolari pe ora anul trecut si stabilind nu doar un record al companiei, ci si un record istoric pentru industria petroliera occidentala, transmite Reuters. Analistii se asteapta ca firmele…

- Profitul retailerului suedez H&M a scazut peste asteptari in perioada septembrie-noiembrie, afectat de increderea redusa a consumatorilor in economie si de cresterea costurilor care nu a fost transferata integral in preturi, transmite Reuters. Profitul operational al perioadei raportate, care este trimestrul…

- Profitul net ajustat al celui de-al doilea mare producator de petrol din SUA pentru 2022 a depasit cu aproximativ 10 miliarde de dolari recordul anterior, stabilit in 2011. Totusi, cheltuielile mai mari si profiturile mai slabe din petrol si combustibili au lasat veniturile din trimestrul al patrulea…

- Oligarhul rus Roman Abramovici a transferat mai multe miliarde de dolari pe numele copiilor sai chiar inainte de invazia rusa din Ucraina, potrivit unor informatii publicate vineri de cotidianul britanic The Guardian, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cheltuielile militare ale Rusiei in timpul celor noua luni de razboi in Ucraina se ridica la aproximativ 82 miliarde de dolari, aceasta cifra cuprinzand sumele nemijlocite utilizate pentru sustinerea efortului de razboi, conform estimarilor editiei ucrainene a Forbes, noteaza