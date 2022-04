OMV Petrom a obtinut in primul trimestru al acestui an un profit net de 1,748 miliarde de lei, de peste trei ori mai mare decat rezultatul din aceeasi perioada a anului trecut, respectiv 573 milioane de lei, potrivit raportului financiar al companiei. Veniturile din vanzari au atins 11,8 miliarde de lei, fata de 4,8 miliarde de lei in trimestrul intai al anului trecut. Rezultatul din exploatare excluzand elementele speciale a fost de 1,106 miliarde lei, comparativ cu 311 milioane lei in T1 al anului trecut, datorita preturilor mai mari ale titeiului si gazelor naturale. Productia a scazut cu 12,7%,…