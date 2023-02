Profitul net al MedLife a scăzut, în 2022, de două ori şi jumătate. Cifra de afaceri a crescut MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a inregistrat anul trecut un profit net de 44,38 milioane lei, in scadere de doua ori si jumatate, de la 112,91 milioane lei in 2021. Cifra de afaceri a perioadei de 12 luni incheiate la 31 decembrie 2022 s-a ridicat la 1.805.525.618 lei, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in 2021 cu 26,5%. Cifra de afaceri a perioadei de 12 luni incheiate la 31 decembrie 2022 s-a ridicat la 1.805.525.618 lei, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in 2021 cu 26,5% (de la 1,42 miliarde lei in anul anterior). Cresterea s-a datorat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

