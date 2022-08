Profitul net al Huawei Technologies a scăzut cu 52% în primul semestru Veniturile au scazut cu 5,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 301,6 miliarde de yuani (44,73 miliarde dolari), cu un declin mai accentuat in perioada ianuarie-martie. ”In timp ce afacerea noastra cu dispozitive a fost puternic afectata, afacerea noastra cu infrastructura TIC si-a mentinut o crestere constanta”, a declarat Ken Hu, presedintele prin rotatie al Huawei, referindu-se la divizia de business to business. Marja de profit a companiei chineze de tehnologie s-a redus la 5%, cu un profit net de 15,08 miliarde de yuani, conform calculelor Reuters, fata de 31,39 miliarde de yuani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul chinez Lenovo din China a inregistrat cea mai mica crestere a veniturilor din ultimele noua trimestre, deoarece cel mai mare producator de PC-uri din lume s-a confruntat cu scaderea vanzarilor de dispozitive, dupa un boom alimentat de pandemie si, de asemenea, a fost afectat de restrictiile…

- Bacteria a fost descoperita la un student din Wuhan și separat in mostre de la țestoasele cu carapace moale dintr-o piața de produse alimentare, fapt care i-a speriat pe chinezii de rand, unii facand paralela cu COVID-19, potrivit Reuters . Piața alimentara in care probele de la țestoase cu carapace…

- Statele Unite si Thailanda au semnat duminica acorduri vizand adancirea relatiilor deja puternice intre cele doua tari, in contextul in care Washingtonul isi intensifica eforturile de a contracara influenta in crestere a Chinei in Asia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bayerische Motoren Werke (BMW) a vandut mai putine vehicule in primul semestru din 2022, fata de perioada similara din 2021, din cauza deficitului de cipuri si a restrictiilor din China, transmite Reuters. In primele sase luni din 2022, grupul german a livrat 1,16 milioane de masini BMW, Mini si Rolls-Royce,…

- Reinhart, care se intoarce la Universitatea Harvard pe 1 iulie, dupa un concediu de serviciu public de doi ani, a spus ca, din punct de vedere istoric, a fost o sarcina dificila de a reduce inflatia si de a asigura o aterizare usoara a economiei in acelasi timp, iar riscurile de recesiune sunt in mod…

- Razboiul din Ucraina și relația tot mai tensionata a Chinei cu Statele Unite au figurat in aproape toate sesiunile Dialogului Shangri-La din Singapore, care s-a incheiat duminica, dupa trei zile de discuții, scrie Reuters.

- Institutul pentru Finante Internationale si-a redus la jumatate previziunile de crestere a economiei mondiale in 2022, invocand efectele economice ale invadarii Ucrainei de catre Rusia, raspunsul Chinei la epidemia de Covid-19 si o politica monetara mai stricta in Statele Unite, transmite Reuters.…

- Japonia a mobilizat avioane de lupta dupa ce mai multe aeronave de razboi rusești și chinezești s-au apropiat de spațiul sau aerian marți, cand Tokyo gazduia liderii gruparii Quad, care include și Statele Unite, a declarat ministrul apararii Nobuo Kishi, potrivit Reuters. Tokyo a transmis „ingrijorari…