Profitabilitatea turismului romanesc, estimata la 200 de milioane de lei Un numar de 408 agentii de turism si turoperatori si-au inchis portile in 2016 si 2017, iar cazul recent al firmei Terra Tourism este un prim semnal de alarma in anul 2018, insa la nivel de ansamblu, turismul romanesc este pe un trend pozitiv, iar profitabilitatea sectorului este estimata sa atinga 200 de milioane de lei in acest an, releva o analiza de profil, informeaza AGERPRES . “Cele mai multe companii care si-au inchis portile prezentau o vulnerabilitate financiara ridicata. In cele mai multe cazuri, planurile de business nu au tinut cont de realitatile pietei, de dinamica incasarilor si… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

