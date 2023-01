Profilul psihologic al frațilot Tate, făcut de Tudorel Butoi: “Niște nătărăi!” Cunoscutul criminalist, Tudorel Butoi a realizat a realizat profilul psihologic al frațiilor Tate , si spune ca acești ”natarai” au „profil de psihopați”. „Ce vedem noi acolo e un stabiliment. Muzica, fete de toate varstele, niște amețite… Mafia de drept comun, penala, iși da mana cu mafia interlopa cu guler alb in care sigur ca vom gasi segmente din administrație, juridic. Cercetarea lor in arest preventiv nu-i va mai lasa sa influențeze martorii sa-și retraga plangerile victimele sa influențeze sa puna in mișcare alte influențe. Exista plangeri scrise de femei a caror libertate a fost sechestrata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Psihologul criminalist Tudorel Butoi a realizat profilul fraților Tate. Cum ii descrie pe Andrew și Tristan Tate, dupa ce au fost reținuți de autoritați, in urma acuzațiilor grave care le sunt aduse. De ce este e parere ca trebuie sa fie „aspru pedepsiți”.

- „Ce vedem noi acolo e un stabiliment. Muzica, fete de toate varstele, niște amețite... Mafia de drept comun, penala, iși da mana cu mafia interlopa cu guler alb in care sigur ca vom gasi segemente din administrație, juridic. Cercetarea lor in arest preventiv nu-I va mai lasa sa influențeze martorii…

