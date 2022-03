„Profilul” lui Putin făcut de George Simion la un post de televiziune polonez George Simion, co-președinte al partidului AUR, a analizat conflictul din Ucraina la o televiziune din Polonia și i-a facut „profilul” președintelui Putin. Simion a spus, printre altele, ca „Putin continua politica stalinista de agresiune, el este un ucigas, un criminal de razboi”. „Nu putem sa ȋi permitem sa faca ceea ce le face el acum ucrainenilor si ucrainencelor. In sfarsit au ȋnceput aliatii nostri sa ȋnteleaga cel putin un pic din ceea ce am trait noi ani de zile din cauza rusilor”, a declarat Simion la postul de televiziune polonez, potrivit Niezalezna.pl . Intrebat daca NATO ar trebui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data, Rusia a amenințat ca va opri livrarile de gaz catre Germania și apoi in Europa prin conducta Nord Stream 1. Moscova va reacționa dupa ce Germania a suspendat certificarea gazoductului Nord Stream 2 și la sancțiunile occidentale. In condițiile in care Europa este deja periculos de…

- Washington Post remarca faptul ca „semnalele venite de la Kremlin sunt contradictorii”, in cadrul unei analize prin intermediul careia incearca sa „decodeze” mesajele transmise de la Moscova. ”S-a anunțat oficial ca unele forțe ruse sunt trimise acasa dupa ce au terminat exercițiile militare, chiar…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit deja la Moscova. Scholz, care se intalneste astazi la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta despre criza legata de Ucraina, a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin.Legat de acest conflict, poziția sa este una delicata,…

- Reducerea fluxurilor de gaze catre Europa este atuul economic al Moscovei daca Occidentul impune sancțiuni mai dure in cazul unei invazii rusești in Ucraina. Dar vulnerabilitatea UE la contramasurile de la Kremlin se extinde cu mult dincolo de energie – comerțul, producția, sectorul bancar și piețele…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pachetul de sancțiuni ”robust și cuprinzator” care ar putea fi impus in cazul Moscovei vizeaza și gazoductul Nord Stream 2, care ajunge din Rusia direct in Germania, pe sub Marea Baltica, ocolind Ucraina, relateaza Reuters , citand publicațiile…

- Analistul Konstantin Remciukov estimeaza in cotidianul rus Nezavisimaia Gazeta, ca „Nu va fi razboi. Ne vom indeparta incet de Occident, spre China. Nu exista oameni care sa vrea sa lupte”. De asemenea, publicația de limba engleza The Moscow Times comenteaza amenințarile americane la adresa președintelui…

- SUA, Marea Britanie, Ucraina și alte state europene s-au opus cu inverșunare proiectului Nord Stream 2 și au avertizat ca Europa va deveni și mai dependenta de Moscova dupa deschiderea gazoductului, scrie CNN. Acum, conducta subacvatica este pregatita sa trimita gaze naturale din Rusia in Germania și…

- Statele Unite si europenii au luat masuri pentru a proteja aprovizionarea Europei cu gaz natural daca Rusia va decide vreodata, în cazul unui conflict deschis, sa închida robinetul, a declarat marti un înalt oficial de la Casa Alba, relateaza Agerpres.El a avertizat de asemenea…