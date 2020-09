Stiri pe aceeasi tema

- Un seism de 2,9 grade a avut loc, luni, la ora 14:11, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la o adancime de 76 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 83km E de Brasov, 93km S de Bacau, 102km NE de Ploiesti, 112km V de Galati, 115km NV…

- Cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 76km in Zona Seismica Vrancea, Vrancea.In ziua de 31 August 2020, la ora 14:11:45 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 76km.Cutremurul s a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.6 a fost inregistrat, in aceasta dimineata, la ora 05.40, in judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a avut epicentrul la coordonatele 45.51 N ; 26.26 E la 117 kilometri adancime.Cutremurul s a produs la…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs luni, la ora locala 1:22, in judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), transmite Agerpres. Cutremurul a avut loc la o adancime de 64 kilometri in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. El a fost urmat la cateva ore de doua replici de 3,4, respectiv de 3,7, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism s-a produs…

- Informații de ultima ora de la seismologi. Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 a avut loc sambata dimineața, in Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la adancimea de 128 kilometri. Citește și: Orban:…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs duminica, la ora locala 12:46, in judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Agerpres.Seismul a avut loc la o adancime de 90 de kilometri si s-a produs la 80 km est de Brasov, 95 km sud…

- bull; Seismul s a produs la adancimea de 127 kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca, astazi, la ora 5:44:45 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 127 kilometri.Cutremurul…