- Michel de Nostredame, care a trait intre 1503 și 1566 și care a prezis corect o serie de evenimente din ultimii 100 de ani, a facut profeții pentru anul 2024. Faimos astrolog, medic și cabalist francez, Nostradamus a devenit celebru cu lucrarea Les Propheties, a carei prima ediție a aparut in 1555.

- Profețiile bomba facute de Baba Vanga pentru 2024: 'Asasinarea lui Vladimir Putin și atac terorist in Europa' / Urmeaza un an de foc„Nostradamus din Balcani” - Baba Vanga - a prevestit o serie de evenimente dramatice pentru 2024.Cum? Nu ați auzit de Baba Vanga? Vangelia Pandeva Gushterova, cunoscuta…

- In urmatorii ani, exista riscul sa nu mai avem șoferi profesioniști care sa transporte oxigen in spitale pentru bolnavi, benzina și motorina la benzinarii, alimente la supermarketuri și materiale de construcții pe șantierele in lucru.

- In 2024 lumea va cunoaște provocari majore: haos climatic, vom avea parte de o confruntare navala cu China in prim-plan și chiar un nou tanar Papa sau un nou rege fara niciun semn regal, acestea sunt doar cateva din profețiile astrologului francez Michel de Nostradame, alias Nostradamus. Daca luam…

- Sculpturi in piatra reprezentand chipuri umane, datand de acum 2.000 de ani, au ieșit la iveala in zonele stancoase de-a lungul raului Amazon, odata ce nivelul apei fluviului a scazut. O parte dintre aceste sculpturi au fost zarite in trecut, dar acum pot fi vazute in toata mareția lor, ceea ce ii va…

- In Carpatii Meridionali, populatia de lup are o densitate estimata de 2,35 exemplare/100 kilometri patrati, mai mica decat in Parcul National Yellowstone din SUA, releva un studiu realizat de Fundatia Conservation Carpathia, care confirma, pentru prima data, hibridizarea dintre aceasta specie salbatica…

- Producția de hamei va scadea din cauza incalzirii globale, iar calitatea acestuia va fi afectata.Cercetatorii estimeaza ca producția de hamei in Europa va scadea cu intre 4 și 18% pana in 2050, daca fermierii nu se adapteaza la vremea mai calda și mai uscata, in timp ce conținutul de acizi alfa din…

- Omenirea ar putea pierde „pana la jumatate dintre toate viitoarele medicamente” din cauza numarului foarte mare de specii de plante care se afla in pericol de dispariție, avertizeaza oamenii de stiinta intr-un raport. Cercetatorii vorbesc despre 100.000 de specii de plante care sunt in pericol.