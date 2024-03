Stiri pe aceeasi tema

- Inca din primele zile ale noului an, Romania a fost zgalțaita de cutremure. De intensitate mica, ce-i drept, dar mult mai frecvente decat de obicei. Contactat de Playtech Știri, seismologul Gheorghe Marmureanu ne-a spus, in exclusivitate, cand crede ca sunt așteptate cutremure mari. Ce cartiere din…

- Sofia Vicoveanca a declarat ca locuiește de 53 de ani in același apartament, intr-un bloc cu rism seismic. Artista in varsta de 82 de ani spune ca nu se teme in caz de cutremur pentru ca cel mai probabil va fi plecata in turneu.Cu toate acestea, apartamentul care se afla in centrul orașului ar valora…

- Chiriașii din blocurile cu bulina roșie din București se confrunta cu vești proaste, fiind nevoiți sa evacueze locuințele intr-un termen extrem de scurt, de doar 30 de zile. Modificarile recente ale legii privind reducerea riscului seismic au adus schimbari semnificative in privința condițiilor de locuire…

- Autoritațile au pregatit schimbari uriașe in ceea ce privește blocurile cu bulina roșie. Chiriașii care locuiesc in apartamente care se afla in blocuri incadrate in clasa I de risc seismic vor trebui sa elibereze apartamentele in termen de maxim 30 de zile iar proprietarii acestor apartamente nu vor…

- Cercetatorii au decodificat patru profeții ale lui Nostradamus, astrolog și clarvazator, pentru 2024. Potrivit contextului actual, au fost identificate patru profeții, patru pericole pentru omenire in acest an.