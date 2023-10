Stiri pe aceeasi tema

- Profetul Nostradamus a vorbit despre al Treilea Razboi Mondial, iar in catrenele sale vorbește despre momentul in care va arde ”cetatea lui Dumnezeu”. Daca ne raportam istoric, in perioada lui Nostradamus, ”cetatea lui Dumnezeu” poate fi considerat Ierusalimul, capitala Israelului.„In cetatea lui…

- Cristina Cioran și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel mai grele momente din viața ei. Actrița a dezvaluit ca a avut parte de mult lovituri dureroase, dar și dezamagiri, care au schimbat-o complet. Cine sunt oamenii care au uitat de ea și nu i-au trimis nici macar un mesaj atunci cand a cazut.…

- Astrologii ar cunoaște in ce zodii s-au nascut Iuda, Petru sau Pavel, insa puțini știu in ce zodie este nascut fiul lui Dumnezeu, chiar daca mulți s-au intrebat asta. Așadar, ce zodie are Isus Hristos, conform astrologilor. In ce zodie s-a nascut Iisus Hristos Nașterea lui Iisus Hristos este sarbatorita…

- Divorț surpriza in lumea showbiz-ului romanesc! Vedeta Survivor a facut anunțul pentru toți fanii ei, care așteptau sa o vada la altar. Trebuia sa se casatoreasca cu fostul ei soț și in fața lui Dumnezeu, dar relația lor a ajuns la sfarșit mai repede decat s-ar fi așteptat. S-au desparțit inainte de…

- Cine este copilul iubit de milioane de romani care acum scrie istorie?! Un breton scurt ce abia iese de sub caciula roșie, doi ochișori curioși și albaștri ca cerul. Fetița din imagine a adus o bucurie uriașa țarii, in ultimii ani, insa acum este implicata intr-un scandal ce ii amenința cariera, imaginea,…

- Horia Moculescu, in varsta de 86 de ani, evita sa iasa in aceasta perioada din casa și a explicat de ce. Compozitorul prefera sa se protejeze de canicula și sa nu iși puna sanatatea in pericol.Horia Moculescu ține la sanatatea lui, astfel ca evita sa iasa din casa și incearca sa se protejeze de canicula.…

- Cu aproape un mileniu in urma, in atmosfera Pamantului a avut loc o schimbare majora: un nor gigantic de particule bogate in sulf s-a raspandit in stratosfera. Se spune ca atunci, cerul a fost intunecat timp de cel puțin cateva luni de zile. Luna a disparut de pe cer. Oamenii s-au infricoșat. Cum a…

- Oana Lis trece prin clipe dureroase. In circumstanțele in care partenerul sau de viața este foarte bolnav și la pamant din punct de vedere emoțional, blondina a primit o veste trista. A facut anunțul pe unul dintre conturile sale sociale. Cine este artistul care s-a stins din viața. O noua provocare…