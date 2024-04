Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea Agenției Naționale Antidrog, Ramona Dabija, a declarat, la Antena 3, ca un studiu chimic realizat asupra apei reziduale din București a indicat prezența unor droguri precum cocaina, ketemina și ecstasy. Asemenea teste se realizeaza in peste 100 de orașe europene, scopul fiind acela de a…

- Senatul Universitatii din Bucuresti a revalidat, miercuri, hotararea de retragere a titlului onorific de Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea din Bucuresti lui Nicolae Ceausescu. “Senatul Universitatii din Bucuresti (UB) a decis, de jure, in sedinta de miercuri, 21 februarie 2024, revalidarea…

- Cazul caminelor de la Grozavești, administrate de prestigioasa Universitate din București, a devenit un exemplu dezolant al neglijenței și indiferenței fața de condițiile de trai ale studenților.Intr-o perioada in care educația ar trebui sa fie prioritara și sa ofere un mediu propice dezvoltarii academice…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a „furat” unul dintre simbolurile protestului fermierilor francezi, SOS, scris cu tractoarele. Diana Șoșoaca a folosit denumirea partidului pe care l-a fondat, S.O.S. Romania, pentru a se asocia cu protestul fermierilor din Franța. Aceștia au format un imens „SOS” cu tractoarele…

- Fostul președinte Traian Basescu (72 de ani), actual europarlamentar, a fost internat la Spitalul Militar din București pentru un tratament destinat prostatei, au declarat, sambata seara, surse medicale. Traian Basescu a fost operat in trecut de hernie de disc in 2005 si a mai fost internat in 2020…

- Adrian Cioroianu s-a nascut pe 5 iulie 1967, in Craiova, Romania. Este un istoric, diplomat și politician roman, cunoscut pentru contribuțiile sale in domeniul cercetarii istorice și pentru implicarea in viața publica. A absolvit Facultatea de Istorie la Universitatea din București in 1990, iar ulterior…

- Dupa o lupta crancena cu o boala nemiloasa, omul de afaceri Marius Mihai Oceanu a murit. Era absolvent al Colegiului Național “Unirea” Focșani, ulterior a terminat studiile la Universitatea din București. Inmormantarea urmeaza sa aiba loc in zilele urmatoare, urmand ca familia sa anunțe data exacta.…