Stiri pe aceeasi tema

- O informație surprinzatoare transmite Federatia Sindicatelor din Educatie ‘Spiru Haret’: dascalii nu vor sa se vaccineze anti Covid – 19, mai exact un procent de 56,3 la suta. Sondajul a fost realizat in inetrvalul 16 – 21 decembrie 2020 și a vizat toți angajații din invațamant, de la director de școala…

- Peste jumatate (56,3%) dintre angajatii din invatamant nu sunt de acord sa se vaccineze impotriva COVID-19, conform unui sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", la care au raspuns 13.356 de cadre didactice. Același sondaj arata ca peste 43% ar dori revenirea la cursurile…

- Conform unui sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” in perioada 16 – 21 decembrie 2020, peste jumatate (56,3%) dintre angajatii din invatamant nu sunt de acord sa se vaccineze impotriva Covid-19, informeaza Agerpres. „Federatia Sindicatelor din Educatie ‘Spiru Haret’ a…

- Mai mult de jumatate dintre dintre angajatii din invatamant, 56,3%, nu sunt de acord sa se vaccineze impotriva Covid-19, insa peste 40% doresc revenirea la scoala, conform unui sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", informeaza Agerpres. Un sondaj realizat de Federatia…

- In total, 56,3% din cei 13.356 de profesori respondenți la un sondaj au spus ca nu sunt de acord sa se vaccineze impotriva COVID-19, iar 43,2% spun ca iși doresc sa revina la școala și sa predea fața in fața inainte de inceperea campaniei de vaccinare, precizeaza g4media . Sondajul a fost realizat de…

- Sondajul a fost realizat in perioada 16 - 21 decembrie, pentru a afla perceptia cadrelor didactice privind redeschiderea scolilor si vaccinarea impotriva COVID, in contextul in care Agentia Europeana pentru Medicamente ar urma sa aprobe in 23 decembrie vaccinul Pfizer/BioNTech, primul vaccin COVID pentru…

- „Federatia Sindicatelor din Educatie 'Spiru Haret' a realizat, in perioada 16 - 21 decembrie 2020, un sondaj in randul angajatilor din invatamant, pentru a vedea perceptia acestora privind redeschiderea unitatilor scolare si vaccinarea voluntara. Chestionarul vine in contextul in care Agentia Europeana…

- Peste jumatate (56,3%) dintre angajatii din invatamant nu sunt de acord sa se vaccineze impotriva Covid-19, conform unui sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" in perioada 16 - 21 decembrie 2020, relateaza Agerpres. "Federatia Sindicatelor din Educatie 'Spiru…