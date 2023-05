Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Romaniei se ține departe de greva generala din invațamant. Carmen Iohannis nu este membru de sindicat și nici nu a semnat lista, susțin surse locale. Soția președintelui Klaus Iohannis va trebui sa se prezinte luni, la catedra, in fața copiilor, chiar daca ceilalți profesori de la Colegiul…

- Prima Doamna a Romaniei sfideaza greva colegilor din invațamant și nu li se alatura. Carmen Iohannis nu este membru de sindicat și nici nu a semnat lista. Potrivit lui Gabriel Negrea, directorului Colegiului Național Gheorghe Lazar din Sibiu, unde preda doamna Iohannis, mai mult de jumatate din profesorii…

- Carmen Iohannis nu se alatura colegilor din cadrul Colegiului „Gheorghe Lazar” din Sibiu și nu va intra in greva luni. Soția președintelui nu este membra de sindicat și nici nu a semnat lista, potrivit Digi24.

- Carmen Iohannis, soția președintelui Romaniei, ar urma sa iși susțina cursurile și luni, in ziua in care majoritatea cadrelor didactice se vor afla in greva. Aceasta preda limba engleza la Colegiul Național „Gheorghe Lazar” din Sibiu.Directorul instituției de invațamant, Gabriel Negrea, susține ca…

- La Colegiul „Gheorghe Lazar" din Sibiu - unde este profesoara Carmen Iohannis - mai mult de jumatate din profesori s-au pronuntat pentru participarea la greva generala anuntata de federatiile din educatie. „Dintr-un total de peste 70 de cadre didactice, peste 40 nu vor intra la ore, iar atunci vom avea…

- Situația din invațamantul romanesc este extrem de dificila. Profesorii au planificat greva de luni, 22 mai, in toate unitațile de invațamant. Toata lumea se intreaba, insa, daca și Carmen Iohannis va participa la aceasta mișcare valabila pentru toata țara, avand in vedere ca și ea este cadru didactic.…

- Carmen Iohannis, profesoara de limba engleza la Colegiul național "Gheorghe Lazar", nu este membru de sindicat, și și-ar fi aratat disponibilitatea de a continua sa mearga la școala, potrivit surselor citate de Turnul Sfatului. ”In momentul de fața am inceput o consultare directa a colegilor și sunt…

- Carmen Iohannis a impresionat, din nou, prin modestie, eleganța, carisma și spirit civic extrem de bine dezvoltat. Prima Doamna a Romaniei s-a alaturat elevilor sai din Sibiu pentru a desfașura activitați in aer liber. Cu ce s-a imbracat pentru a plata copaci. Carmen Iohannis, ținuta casual la plantat…