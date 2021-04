Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al Sectorului 5 a adoptat in ședința de miercuri proiectul privind acordarea de vouchere in valoare de 1.000 de lei fiecare, destinate cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar din sectorul 5 al Capitalei, care vor fi sustinute sa-si dezvolte competentele digitale, potrivit…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a renunțat, pentru moment, la restricțiile suplimentare anunțate in cursul zilei de miercuri, pentru Sectorul 5 . Primarul Piedone anunțase miercuri ca va aplica o serie de restricții drastice in sector, fara a mai aștepta acțiune la nivelul intregii…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, anunțase, ieri, ca instituie restricții in sector, fara a mai aștepta acțiune la nivelul intregii Capitale. Astazi, in urma unei discuții cu prefectul Capitalei, Piedone a anunțat ca se vor suspenda restricțiile și se vor aștepta deciziile la nivel…

- Prefectul Captalei: Decizia luata de Primaria Sectorului 5 este nelegala Prefectul Capitalei, Alin Stoica. Foto: stiri.plus Decizia luata de Primaria Sectorului 5 de a limita programul magazinelor și al activitaților de servicii este nelegala, afirma prefectul Capitalei, Alin Stoica. El…

- Primarul Sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone, a anunțat o serie de restricții care vor fi implementate la nivelul sectorului incepand cu 25 martie. In timpul saptamanii, hypermarketurile, supermarketurile și mall-urile vor fi deschise intre orele o7:00 și 19:00, iar in weekend vor fi…

- Programul mall-urilor, supermarketurilor și teraselor va fi redus in sectorul 5 al Capitalei incepand de joi, 25 martie. Masura va fi in vigoare pana in 11 aprilie, in toate zilele saptamanii. Prefectul Capitalei a anunțat ulterior intr-o declarație de presa ca este decizia primarului și ca verifica…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a anunțat, miercuri, o serie de masuri care vor fi implementate la nivelul sectorului, incepand de joi, 25 martie. Astfel, in timpul saptamanii mall-urile, hypermarketurile, supermarketurile și terasele vor fi deschise intre orele 07.00 – 19.00, iar in…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat pe pagina de Facebook ca, incepand de astazi, angajații Administrației Domeniului Public (ADP) nu vor mai lua spor de antena, dupa ce Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a precizat ca nivelul de radiații din…