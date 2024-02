Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, joi, bugetul pentru anul 2024, care prevede venituri de 2,64 miliarde de lei, dintre care peste 1,4 miliarde lei pentru sectiunea de functionare si aproape 1,2 miliarde lei pentru sectiunea de dezvoltare, conform Agerpres.Pentru 2024 sunt prevazute cheltuieli…

- Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat astazi, 8 februarie a.c., bugetul de venituri și de cheltuieli aferent anului 2024. In acest an, comunitatea Sectorului 4 va beneficia de suma estimata la 3,6 miliarde de lei, cifra record care va permite realizarea unor investiții masive in obiective strategice…

- Parlamentul Turciei a aprobat aderarea Suediei la NATO, dupa luni de deliberari. Ungaria ramane singurul stat membru al Organizației Tratatului Nord-Atlantic ce nu a aprobat cererea de aderare... The post Ungaria a ramas singurul stat ce nu a aprobat cererea Suediei de aderare la NATO, dupa ce Parlamentul…

- Sute de persoane au protestat, in ziua de sambata, 13 ianuarie 2024, impotriva intenției de demolare a pieței Berceni – Olteniței. Protestul s-a derulat in urma unui apel lansat de filiala AUR – București. Potrivit unui comunicat de presa transmis de AUR, Primaria Sectorului 4 are intenția de a demola…

- Imagineaza-ți o lume in care copiii sunt prizonieri ai propriei lor incertitudini: peste 50% dintre ei lipsiți de abilitațile necesare pentru viitor, copleșiți de depresie și anxietate, pierduți ore in șir in fața ecranelor, erodandu-și empatia, motivația și performanța academica. Copii care se lupta…

- Primaria Poarta Alba a aprobat in Consiliul Local un proiect de hotarare ce vizeaza delegarea gestiunii prin achizitie publica de servicii a activitatilor de sortare, tratare, mecano biologica si depozitare a deseurilor reziduale reciclabile din Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Poarta Alba,…

- S-au aprins luminițele in intreg Sectorul 6, iar in Parcul Drumul Taberei s-a inaugurat targul West Side Christmas Market”, aflat la cea de-a treia ediție: mii de luminițe și decoruri spectaculoase, o roata panoramica, un patinoar și carusel, dar și casuța lui Moș Craciun ii așteapta pe vizitatorii…

- "Mai e mult pana luni. Eu va spun ca miercuri, probabil ca miercuri, va fi o sedinta de Guvern in care, cum e si normal, vom promova noi, ca minister, un memorandum legat nu doar de CFR, ci si de metrou si nu doar - mai sunt si alte companii, dar despre astea ati intrebat dumneavoastra - care sa ajute…