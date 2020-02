Profesorii din Corabia izolați la domiciliu nu știu dacă au dreptul la concediu medical Cei 10 profesori din Corabia și zona Corabia care s-au aflat timp de cateva zile la Veneția, intr-o vizita culturala, s-au izolat benevol la domiciliu, spune unul dintre aceștia, așteptand in continuare lamuriri de la autoritați. Nimeni nu i-a intampinat in aeroport și nici pana astazi nu știu daca vor primi concediu medical. 10 profesori și un tanar din zona Corabia s-au intors luni, 24 februarie 2020, din Veneția cu un avion care a aterizat la Otopeni. Niciun medic nu i-a intampinat la aeroport, nimeni nu le-a spus ce au de facut avand in vedere locul din care se intorceau, respectiv o zona… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 11 profesori din Corabia, județul Olt, care au revenit in țara luni, dupa ce au fost la Carnavalul de la Veneția, au fost izolați la domiciu. Aceștia vor fi monitorizați timp de 14 zile și vor primi concediu medical.Florica Grecu, una dintre profesoarele care a fost la Venetia, a declarat…

- 11 profesori din Corabia, județul Olt, care au revenit in țara luni, dupa ce au fost la Carnavalul de la Veneția, au fost izolați la domiciu. Aceștia vor fi monitorizați timp de 14 zile și vor primi concediu me...

- 11 profesori din Corabia, județul Olt, care au revenit in țara luni, dupa ce au fost la Carnavalul de la Veneția, au fost izolați la domiciu. Aceștia vor fi monitorizați timp de 14 zile și vor primi concediu medical.

- Mai mulți profesori din Corabia care s-au intors luni, 24 februarie, din Veneția sunt izolați la domiciliu, conform procedurilor stabilite de Ministerul Sanatații. Izolarea s-ar fi realizat, insa, doar in urma revioltei colegilor acestora. Mai mulți profesori de la Corabia, șase, spun sursele oficiale,…

- Inca o persoana infectata cu coronavirus a murit in Italia, acesta fiind al treilea deces inregistrat la italieni, a anuntat un reprezentant al autoritatilor locale, potrivit Reuters. Giulio Gallera, oficial din Lombardia, a precizat ca este vorba de o femeie in varsta din orasul Crema, care…

- Epidemiologii DSP Olt au in monitorizare trei cetașeni ed origine chineza care au intrat in Romania in 1 februarie 2020, prin aeroportul Otopeni. Informația a ajuns publica pe cai neoficiale de-abia la o saptamana distanța, Direcția de Sanatate Publica necomunicand pana la aceasta ora inca niciun detaliu…

- Ziua Indragostiților se apropie, iar pe langa destinațiile de vacanța pentru cuplurile care au norocul sa locuiasca in același oraș, este important sa luam in calcul și experiențele celor care au o relație la distanța. Mai ales pentru ca multe dintre ele incep chiar in timpul unei calatorii. Dragoste…

- La final de an, Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" a pregatit publicului sau daruri muzicale inedite. Duminica, 22 decembrie, de la ora 19,00 va avea loc un eveniment de elita, Balul Operei - Regal vienez, cu participarea extraordinara a sopranei de renume international, Elena Mosuc.…