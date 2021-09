Sorin Ion, secretar de stat in Ministerul Educației, propune angajarea unor specialiști din diverse domenii in sistemul de invațamant, chiar daca nu au diploma de profesor. Astfel, persoane din ONG-uri sau alte instituții ar putea preda copiilor, la anumite materii. „In fața elevului la clasa, sa poata sa fie nu numai un profesor pe diploma caruia scrie profesor”, spune Sorin Ion. Propunerea a fost facuta de secretarul de stat in ministerul Educației in cadrul conferinței de lansare a proiectului „Romania in siguranța”. Materia „Educație pentru viața” are nevoie de specialiști, spune ministrul…