Profesor universitar din Timișoara, acuzat de agresarea sexuală a unei fetițe de 13 ani Un caz ingrozitor se afla in cercetare organelor judiciare din Timiș. Un cadru universitar din Timișoara este acuzat de agresarea sexuala a unei fetițe de doar 13 ani pe care individul o medita la matematica. Fetița s a plans parinților ca profesorul a sarutat-o și a atins-o in parțile intime, astfel ca oamenii au anunțat poliția. Suspectul a fost audiat de ofițerii Poliției judiciare și de procuror și a fost reținut pentru 24 de ore urmand sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile sub acuzația de corupere sexuala a unei minore. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

