Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2 milioane de elevi au mers azi la școala dupa trei luni de cursuri în mediul online, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, transmite edupedu.ro. De asemenea, datele arata ca peste 8.000 de elevii și 1.095 de profesori au certificate…

- Inspectorul școlar general Marin Popescu a precizat, astazi, ca debutul semestrului doi al acestui an școlar este unul cu emoții pentru toata lumea. „Am vizitat cateva școli și a pastra masca pe fața e cu probleme. Chiar eu am facut cateva observații, erau copii de clasa I și, sigur, ei iși dau masca…

- Un sfert dintre elevii din județul Sibiu vor face ore tot online Un sfert dintre elevii din județul Sibiu, peste 17.000, vor începe cel de-al doilea semestru al anului școlar tot cu ore online. Dupa cum transmite corespondenta RRA, Carmen Vulcan, o singura localitate din…

- Ziarul Unirea Ministrul Educației: In jur de jumatate de milion de copii au avut dificultați in accesarea tehnologiei necesare pentru a participa la școala online Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a declarat astazi ca in jur de jumatate de milion de copii au avut dificultați in accesarea tehnologiei…

- Parinții mai multor elevi de la Colegiul Național de Informatica ”Tudor Vianu” din Capitala au cerut in instanța ca liceul sa fie obligat sa constituie o comisie de ancheta disciplinara pentru ca reclamațiile lor legate de comportamentul a doi dintre profesori a ramas fara raspuns. Este vorba despre…

- Trei sferturi dintre profesori si parinti si peste jumatate dintre copii considera necesara redeschiderea scolilor, potrivit unui sondaj derulat de organizatia Salvati Copiii. Cei mai multi dintre parinti (78,4%) si profesori (73,1%) considera ca elevii trebuie sa revina cat mai curand in…

- Cei mai mulți dintre parinți (78,4%) și profesori (73,1%) considera ca elevii trebuie sa revina cat mai curand in bancile școlii, unde e nevoie de o regandire a programei școlare (80,9%) și de masuri de educație remediala (43,7%). In ceea ce-i privește pe copii, 56,8% dintre ei se declara in favoarea…

- O parte dintre cadrele didactice din Craiova spun ca este nevoie de masuri ca școala sa inceapa normal pentru ca sunt specializari pentru care educația online nu asigura competențele necesare. De altfel, profesorii care au vorbit despre vaccinare au spus ca, in opinia lor, o buna parte din populație…