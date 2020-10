Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri seara ca profesorul decapitat la Conflans-Sainte-Honorine, la nord-vest de Paris, a fost victima unui “atentat terorist islamist tipic” si a asigurat ca “obscurantismul si violenta care il insotesc nu vor castiga”, relateaza Reuters, citata de Agerpres.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri seara ca profesorul decapitat la Conflans-Sainte-Honorine, la nord-vest de Paris, a fost victima unui „atentat terorist islamist tipic” si a asigurat ca „obscurantismul si violenta care il insotesc nu vor castiga”.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a mers, vineri seara, in Conflans-Sainte-Honorine, o suburbie din nord-vestul Parisului, acolo unde un profesor de istorie a fost decapitat de un tanar de 18 ani de origine cecena.Macron a spus ca profesorul a fost ucis pentru ca „a predat despre libertatea…

