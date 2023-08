Profesoara din Mehedinți care a amenințat cu moartea polițiști și magistrați va merge la închisoare O profesoara din Mehedinți, care a amenințat cu moartea magistrați și șefi ai poliției a fost condamnata la 1 an, 2 luni și 10 zile de inchisoare. Femeia a considerat ca așa iși face dreptate, fiind implicata intr-un conflict civil cu asociația de proprietari care ajunsese sa o execute silit din cauza unor datorii la intreținere. Scrisorile de amenințare, de ordinul sutelor, trimise pe mail sau atașate la dosar, aveau mesaje cu conținut deosebit de vulgar și extrem de violent, vizați fiind inclusiv copiii magistraților sau ai ofițerilor de poliție din Mehedinți. Din aprilie pana in luna iulie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

