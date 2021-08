Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a fost premiat, miercuri, de ministrul Educației, Sorin Campeanu. Inotatorul de 16 ani, care a facut furori la JO 2020, a primit 10.000 de lei și o placheta, pentru performanțele realizate. David este elev in clasa a XI-a la liceul bilingv

- Miercuri, in sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, a avut loc ședința de repartizare pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante in Vrancea, in baza rezultatelor obținute la concursul național de ocupare a posturilor didactice, ședința organizata de comisia de mobilitate…

- Sorin Campeanu, ministrul educației, a anunțat modificari radicale in corectarea lucrarilor de la examenele naționale și in evaluarea rezultatelor, incepand de anul viitor, dupa ce la Evaluarea Naționala au fost depuse peste 20.000 de contestații . Demnitarul a intarit, la Digi24, ideile pe care le…

- Premierul Florin Cițu spune ca daca ne vaccinam in numar cat mai mare, ar trebui sa nu avem un val patru al epidemiei cu probleme. ​„Toata familia trebuie sa fie vaccinata pentru a scapa de aceasta pandemie. Daca ne vaccinam in numar cat mai mare, ar trebui sa nu avem un val 4 cu probleme”, a afirmat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, l-a demis vineri pe inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Ionel Puscas (foto dreapta). Cimpeanu susține ca principalul motiv a fost generat de declarația inspectorului general in cazul incidentului de joi, cand un elev a sarit pe…