- Pe corpul femeii nu au fost descoperite semne de violența, cauza decesului fiind un infarct. Fiica femeii a descoperit faptul ca mama sa nu mai are bijuteriile de care nu se desparțea niciodata, mai multe inele, o brațara și cerceii, iar din locuința lipsește suma de 2.750 de lei, potrivit Observator.tv.…

- Activistii din Indonezia au depus o plangere impotriva a trei judecatori din Sumatra, dupa ce acestia au condamnat o tanara la sase luni de inchisoare, pentru ca a facut avort dupa ce a fost violata in repetate randuri de fratele sau.

- Nu doar Cristi Borcea se bucura de o idila, cea pe care o traiește alaturi de Valentina Pelinel. Fosta lui soție, Mihaela Borcea, a recunoscut relația pe care o avea de doi ani cu omul despre care spusese inițial ca ii este doar... șofer.

- Un sofer in varsta de aproximativ 70 de ani a fost depistat in trafic, astazi, in zona Bereasca, barbatul avand permisul suspendat. Potrivit surselor noastre, soferul mai fusese oprit de politisti si zilele trecute, pe Bulevardul Castanilor, din acelasi motiv. Se pare, insa, ca amenzile nu…

- Mandache a evoluat in timp de șase sezoane pentru CSM, contribuind la promovarea echipei in primul eșalon baschetbalistic (2004/2005), dar și la primele doua titluri de campioana a Romaniei (2015/2016 și 2017/2018). Zvonurile potrivit carora Mandache nu va mai continua la Oradea au…

- Clipe de coșmar la miezul nopții in localitatea Vulcanești. Un individ in varsta de 45 de ani, fiind in stare de ebrietate a intrat pe geamul locuinței fostei sale profesoara, in varsta de 69 de ani și a violat-o.

- Doina Azoicai, fost decan al Facultații de Medicina din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie Iași, a fost achitata. Decizia a fost luata luni de Curtea de Apel Iași și este definitiva. Profesoara era acuzata ca a primit mita o tava și un ceainic de argint de la un marocan. In prima instanța,…