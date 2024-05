Stiri pe aceeasi tema

- O bona de 69 de ani din București este cercetata sub control judiciar, dupa ce a lovit, in repetate randuri, un baiețel de 1 an și 2 luni pe care nu-l putea opri din plans. Faptele au ieșit la iveala dupa ce mama copilului s-a uitat pe o camera de supraveghere ascunsa in locuința, potrivit unui comunicat…

- Totul a pornit din cauza unui conflict mai vechi privind un teren. Mai exact, barbatul baut bine s-a napustit cu mai multe lovituri de cuțit asupra femeii, chiar in fața porții. Crima ingrozitoare, in Olt. Și-a ucis soția, in plina strada, cu mai multe lovituri de cuțit Scenele cumplite au avut loc…

- O femeie din Știubieni a fost „buzunarita” in trenul care o aducea acasa de la București. Polițiștii au prins autorul Polițiștii de la transporturi au fost sesizați, miercuri, cu privire la faptul ca in trenul care se deplasa de la București spre Botoșani a avut loc un furt. Din verificari, a reieșit…

- Filmul oribilei crime din Botoșani, unde o femeie a fost ucisa de propriul soț in scara blocului Femeia ucisa de soț in Botoșani ducea o viața de calvar. La scandalurile facute de barbat asista neputincioasa fiica acestora de 18 ani, eleva la Liceul Laurian. Ea a fost cea care a dat peste scena șocanta…

- O femeie in varsta de 52 de ani, din municipiul Botoșani, a fost omorata de soțul ei, informeaza Rador Radio Romania. O femeie in varsta de 52 de ani, din municipiul Botoșani, a murit aseara, dupa ce a fost injunghiata de soțul ei, anunța Inspectoratul de Poliție Județean.Aceasta a fost atacata…

- Crima infioratoare! Femeie ucisa de sot la intrarea in scara blocului. Pe numele criminalului era emis un ordin de protectieO femeie a murit, miercuri seara, la intrarea in scara blocului in care locuia, in Botosani, avand o plaga taiata la nivelul gatului. Fiica ei a fost cea care a sunat la numarul…

- O femeie a murit, miercuri seara, la intrarea in scara blocului in care locuia, in Botosani, avand o plaga taiata la nivelul gatului. Fiica ei a fost cea care a sunat la numarul de urgente 112, iar politistii ajunsi la fata locului l-au gasit pe atacator care este si sotul victimei fata de care era…

- O femeie de 54 de ani din judetul Mehedinti a fost ucisa de propriul fiu, care ar fi consumator de droguri. Crima a avut loc in Drobeta Turnu Severin. Cei doi locuiau impreuna, dupa ce femeia divortase. Barbatul este cunoscut ca si consumator de droguri. Anchetatorii au fost alertati de fratele suspectului,…