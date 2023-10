Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de futsal din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, recent promovata in Liga I, a intalnit cealalta promovata, Mausolelul din Marașești, intr-un meci disputat pe teren propriu. Partida s-a incheiet cu victoria formației vizitatoare, care s-a impus cu scorul de 5-1. „Baieții antrenați…

- Spitalul Clinic Județean Mureș impreuna cu doua ONG-uri au lansat la Targu Mureș proiectul privind imbunatațirea accesului la serviciile de sanatate in comunitațile vulnerabile din județ, inclusiv in comunitațile de romi. Prioritare sunt depistarea cazurilor de tuberculoza și de Covid-19, motiv pentru…

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 19 si 22 de ani, au fost arestati, de Judecatoria Brasov, fiind banuiti ca ar fi autorii unor infractiuni de talharie si lipsire de libertate. Conform unui comunicat remis, azi, de Inspectoratul General al Politiei Romane, victima ar fi fost contactata, prin intermediul…

- O firma din Bistrița-Nasaud a ramas fara aproape 53 mc de lemn, dupa ce autovehiculul care transporta marfa a fost oprit și verificat de polițiștii mureșeni. Oamenii legii au confiscat intreaga cantitate de lemn, dar și ansamblul auto transportator. Totodata a fost intocmit și un dosar penal. Potrivit…

- Cocoșul de Aur din Targu Mureș va gazdui pe data de 25 august o petrecere cu distracție, dans, un photo corner special și un live cooking show, avandu-l pe Adrian Țepeș ca DJ. Intrarea este libera, iar rezervarile se fac la numarul de telefon 0770-670.643. „Vara e prea scurta ca sa ratezi pe 25 august…

- Editura Edu din Targu Mureș și-a inceput activitatea in anul 2007 din convingerea ca noi, oamenii, suntem produsul educației. Ciprian Napradean este cel care au pus bazele editurii care in prezent este caștigatoarea licitației manualelor de CLR (Comunicare in Limba Romana) pentru clasa I-a, respectiv…

- Inspectoratul General al Politiei Romane transmite intr un comunicat de presa ca au fost retinute un numar de aproximativ 240 de permise de conducere pentru viteza in ultimele 24 de ore ndash; incepand cu data de 10 august 2023. Politia Romana informeaza ca, in ultimele 24 de ore, politistii au intervenit…

- Monumentul Holocaustului din Targu Mures, un monument din bronz, inaugurat in data de 4 mai 2003, care infatiseaza o familie de evrei – adulti si copii -, fiecare dintre personajele sculptate transmitand frica si disperare, a fost realizat de sculptorul Marton Izsak (1913-2004), cel care si-a pierdut…