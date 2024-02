Prof. Vasile Dobrău, antrenorul care sfințește locul Performanța la nivel inalt, și in mediul rural! Sportul reprezinta un adevarat stil de viața in comuna Taureni, unde autoritațile locale pun pe primul plan dezvoltarea copiilor prin investiții importante in acest domeniu. Profesor si antrenor maestru Vasile Dobrau este unul dintre cei mai cunoscuti antrenori din handbalul juvenil romanesc. Prin inalta sa calificare, prin concepția și stilul sau… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

