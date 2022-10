Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Reabilitare Medicala, Mihai Berteanu, a propus includerea acestei specialitati in Strategia Nationala de Sanatate 2022 - 2030, avand in vedere ca este obligatorie pentru reintegrarea pacientului in familie si in societate, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Un nou medic specialist ortoped activeaza din aceasta saptamana in cadrul Spitalului Orasenesc Mioveni. Medicul Vlad Florin Obreja are 31 de ani, a terminat Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” din Bucuresti si a efectuat rezidentiatul la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie…

- Medicul Vlad Florin Obreja are 31 de ani, a terminat Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” din Bucuresti si a efectuat rezidentiatul la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor” Bucuresti. Este membru al Societatii Romane de Ortopedie și Traumatologie…

- Aceasta a fost aleasa in cadrul celui de-al 48-lea Congres Național al Societații Romane de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice care a avut loc in urma cu cateva zile la Poiana Brașov. Prof. dr. Gabriela Radulian – UMF „Carol Davila”, medic primar specialitatea Diabet, nutritie și boli metabolice,…

- Pentru al doilea an consecutiv, campania de preventie „Asuma-ti sa fii sanatos!” a Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) „Carol Davila” din Bucuresti va ajunge pe litoralul romanesc si va oferi turistilor prezenti in 5 statiuni de la malul Marii Negre consultatii gratuite in specialitatile endocrinologie…

- Carmen Ginghina, medic cardiolog, sefa Clinicii de Cardiologie a Institutului pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" din Bucuresti si sefa Catedrei de Cardiologie a Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, a murit la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut…

- Examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti s-a desfasurat duminica, 24 iulie, fara incidente care sa creeze disconfort viitorilor studenti, a afirmat intr-o conferinta de presa, rectorul Viorel Jinga. De asemenea, el a spus ca si in acest an a fost concurenta…

- 3.497 de absolvenți de liceu susțin astazi, 24 iulie, concursul de admitere organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Carol Davila din Bucuresti. Numarul locurilor disponibile este de 1.623. „Este un nou record in ceea ce priveste numarul candidatilor inscrisi”, a declarat rectorul UMF,…