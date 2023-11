Prof. univ. dr. Florin Mihălțan: Compensarea medicamentelor pentru o boală gravă de plămâni este de doar 50% Prof. univ. dr. Florin Mihalțan, președintele Societații Romane de Pneumologie, subliniaza ca mulți pacienți cu BPOC sunt pensionari, cu venituri mici din care nu-și pot asigura medicamentele necesare, acestea fiind compensate doar 50%. ”74% dintre acești pacienții cu BPOC sunt pensionari – persoane cu venituri de multe ori limitate. Cu toate acestea, in Romania, nivelul de compensare a medicamentelor pentru BPOC este doar 50%, un factor care genereaza consecințe negative asupra accesului pacienților la tratamente. A venit momentul sa prioritizam pacienții cu BPOC și aceasta patologie la nivel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

