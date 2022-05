Prof. Mircea Coșea: Nu ne așteptăm la o scădere a inflației, din contra, la o creștere! Prof. univ. Mircea Coșea subliniaza ca nu sunt semne ca, in urmatoarele doua luni, sa scapam de coșmarul scaderii inflației. „Pentru viitoarea etapa pe care eu o estimez la doua luni – doua luni și jumatate, nu ne putem aștepta la o scadere a inflației, ci din contra, la o creștere, pentru ca masurile care s-au luat sunt discutabile. (…) Inflația din Romania nu este doar una monetara, ci este o inflație de structura, de costuri. Costurile producției Romaniei sunt atat de defectuos constituite ca urmare a inapoierii economiei noastre, care este de tip manufacturial, consumand multa munca, energie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

