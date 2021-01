Stiri pe aceeasi tema

- Profesoara Marta Marmor, supraviețuitoare a Holocaustului, s-a stins din viața astazi la varsta de 95 de ani. Dumnezeu sa o odihneasca in pace! Marta Marmor s-a nascut la Targu Mureș in 4 noiembrie 1926 și a murit in 1 ianuarie 2021. Aceasta a fost distinsa in martie 2015 cu Ordinul Național "Serviciul…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a primit marți, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, in numele Universitații, din partea președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, Ordinul "Meritul Sanitar" in grad de Cavaler."Este…

- Timp de doua zile (25-26 noiembrie 2020) la Palatul Parlamentului, s-au desfașurat alegerile pentru funcțiile de conducere ale Federației Comunitaților Evreiești din Romania. Dupa doua cadențe prezidențiale, Aurel Vainer, ajuns la venerabila varsta de 89 ani, a predat ștafeta. Congresul al IV-lea FCER…

- REȘIȚA – Fostul mare boxer al Romaniei, reșițeanul Francisc Vaștag a implinit joi, 26 noiembrie, varsta de 52 de ani! Acesta a inceput sa practice boxul la CSM Reșița, fiind descoperit de antrenorul Vasile Bala. A concurat sub culorile cluburilor Metalul Bocșa, Dinamo București, „Selena” Bacau și „Freedom…

- In cinematografie a debutat in 1953, in Nepotii gornistului, in regia lui Dinu Negreanu, avandu i alaturi pe platoul de filmare pe Marga Barbu si pe Liviu Ciulei. Actorul Iurie Darie Maximciuc a fost decorat la 30 mai 2002 cu Ordinul national Serviciul Credincios in grad de Cavaler. In sectiunea "Videoldquo;…

- Vasile Gherasim, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei (CCR) si fost primar al Sectorului 1 al Capitalei, a incetat din viata, la varsta de 70 de ani, a anuntat sambata conducerea CCR. Fostul primar a fost infectat cu noul coronavirus. „Cu profunda tristete am primit vestea plecarii…

- O profesoara care preda la doua școli din Oradea este cercetata de procurori fiindca nu poarta masca la ore. Aceasta este acuzata ca a instigat și alți profesori și parinți sa nu poarte masca de protecție. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, pe numele profesoarei a…

- De asemenea, seful statului a conferit acest titlu lui Gheorghe Marian Roman si lui Vasile Strejescu. Emilian Cutean - fost deputat PSD si sef al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor - a fost condamnat definitiv, in 2012, de Curtea de Apel Bucuresti, la cinci ani de inchisoare…