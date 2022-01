Prof. dr. Dorel Sandesc este șeful Clinicii ATI a Spitalului Județean Timișoara. Domnia sa zambește cand este intrebat de ce nu se intampla minuni in secțiile ATI ca in vremea Bibliei. Și raspunsul cel mai bun – spune prof. Sandesc – sunt acei semeni ai noștri, aflați in aceste secții, granița invizibila dintre viața și moarte, care supraviețuiesc chiar și atunci cand logica medicala spune ca nu au nicio șansa. ”Secția ATI este o zona a minunilor și iți dai seama ca și tu, medic, ești o parte din aceasta lucrare extraordinara, care n-ar fi posibila fara forța divina. Secția ATI este o zona unde…