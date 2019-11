La Bruxelles are loc conferința ,,Supporting Key Competence Development – Learning approaches and environments in school education”, in organizarea Comisiei Europene prin Direcția Generala pentru Tineret, Sport și Cultura. Unul din reprezentanții Ministerului Educației Naționale, in urma desemnarii de catre noul ministru al Educației, este prof. dr. Anca Stoenescu, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului […] The post Prof. dr. Anca Stoenescu, reprezentant al Ministerului Educației Naționale la Bruxelles appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .